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أجيري يستقر على 11 مقاتلاً للبحث عن عرش أفريقيا

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وزير الخارجية اليوناني يحذر تركيا من التنقيب في "شرق المتوسط"

وزير الخارجية اليوناني يحذر تركيا من التنقيب في "شرق المتوسط"

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