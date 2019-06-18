انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التدخل السافر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الشأن المصري تعقيبا على وفاة محمد مرسي الرئيس المعزول، مضيفًا أن أردوغان تجاوز كل الخطوط الحمراء وخرج عن الأعراف السياسية والدبلوماسية.

وأكد وهدان، في بيان له، اليوم، أن تصريحات "أردوغان" تؤكد إصابته بجنون العظمة وانفصامه عن الواقع وتدخله فى شئون مصر ، وهى محاولة للظهور كخليفة للعالم الإسلامي على حساب التدخل في شئون الدول.

وأضاف أن أردوغان لا يعلم أن الشعب المصري هو الذي اختار قيادته في انتخابات حرة وديمقراطية وهو الذي لفظ جماعة الإخوان خارج الحكم في ثورة 2013، مشيرًا إلى أن لا أحد يستطيع أن يملئ على المصريين إرادتهم.

وطالب وكيل البرلمان، أردوغان بأن يولي اهتماماته في شؤون دولته الخاصة ومصالح شعبه بدلا من الهرطقة والتصريحات الحمقاء التي تعود عليها منذ عزل الإخوان الإرهابي من حكم مصر، مؤكدًا أن احترام إرادة الشعوب يجب أن تكون هي نقطة الانطلاق في إقامة علاقة طبيعية ومتوازنة بين الدول.