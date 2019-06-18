نشر الفنان أحمد أمين عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة يخبر جمهوره أنه ربما يجري عملية جراحية في الحنجرة.

وكتب أمين: "حصل لي إصابة في الحنجرة، والصراحة أهملتها، بالتالي احتمال أعمل عملية بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي أبدًا لمدة 3 أسابيع، للأسف مش هاقدر أشتغل، مش هاعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي، وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وماشاء فعل".

يذكر أن الفنان أحمد أمين، كان قد انتهى من تقديم عروض مسرحية ضمن "أمين وشركاه"، في المملكة العربية السعودية، والتي يجسد من خلالها العديد من الشخصيات والتي تناقش القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع.

وجرى اختيار اسم "أمين وشركاه"، للعرض التلفزيوني، بسبب تكوين فرقة مسرحية من الممثلين الشباب وخريجى معهد الفنون المسرحية ومسارح الجامعات لتشارك أحمد أمين بطولة العروض.