طعوم سامة للقضاء على ظاهرة انتشار "الغربان" في جنوب سيناء

قال المهندس سمير النجار، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن مدن المحافظة شهدت، خلال الأسابيع الماضية، انتشار الغربان بشكل مكثف داخل شوارع المحافظة، ما يهدد حياة الأطفال.

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم، "تلقينا العديد من البلاغات بشأن انتشار طائر الغراب في العديد من المناطق بشكل لم يسبق له مثيل"، مشيرا إلى أنه جرى وضع خطة لمحاربتها و القضاء عليها من خلال حملة تبدأ في 23 إلى 30 يونيو الجاري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن الخطة تمثلت في تقسيم فريق العمل إلى خمس مجموعات، ووضع "طعوم سامة" لهذا الطائر من أجل أن يأكله وينفق، لافتا إلى أن الطعوم المسمومة سوف يتم وضعها بالقرب من المزارع الملاصقة للمدينة والشوارع الخارجية، للحد من انتشاره المزعج وغير الآمن.

وناشد وكيل وزارة الزراعة المواطنين بتحذير الأطفال من الاقتراب من هذه الطعوم، لأنها سامة وتوعية الأهالي لأبنائهم بالموقف.