قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن الدعم التركي للإرهابيين في طرابلس واضح للجميع.

وأضاف صالح، خلال استضافته في لقاء خاص ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "on e"، أن الجميع شاهد المدرعات والأسلحة التي تصل إلى طرابلس، مشيرا إلى أنه تم ضبط باخرة تحمل متفجرات وأسلحة متجهة إلى ليبيا.

وتابع أن جميع قادة المجموعات موطنهم تركيا، موضحا أن الجرحى يعالجون في تركيا، وقادة المجموعات الإرهابية من الإخوان في تركيا.

وأكد على ضرورة توزيع حصيلة أموال النفط على الشعب الليبي، "وزع 2 مليار و400 مليون دولار على هذه المليشيات المسلحة"، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يرسل البنك المركزي لكل منطقة حصتها من هذه الأموال لكن ذلك لم يحدث لأن فايز السراج خاضع للميليشيات ولا يتحكم في شيء.

وأشار إلى أن غسان سلامة المبعوث الأممي، يجتمع باستمرار مع فايز السراج ولم يقدم شيئًا فيما يخص أموال الليبيين.