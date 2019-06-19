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أجيري يستقر على 11 مقاتلاً للبحث عن عرش أفريقيا

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محافظ دمياط تعلن افتتاح شارع "306" خلال أيام

محافظ دمياط تعلن افتتاح شارع "306" خلال أيام

انتحار سائق توك توك بحبل غسيل بسبب خلافات مع خطيبته بالخصوص

انتحار سائق توك توك بحبل غسيل بسبب خلافات مع خطيبته بالخصوص

تعيين هاني خميس وكيلا لكلية الآداب للدراسات العليا

تعيين هاني خميس وكيلا لكلية الآداب للدراسات العليا

محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "سفراء المياه" للمشاركة المجتمعية

محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "سفراء المياه" للمشاركة المجتمعية

قلق في الإسكندرية من انتشار النمل الأبيض.. و"الزراعة": تعاملنا مع 130 بلاغا

قلق في الإسكندرية من انتشار النمل الأبيض.. و"الزراعة": تعاملنا مع 130 بلاغا

"الفورمة والنضارة العريضة".. أبرز إطلالات محمد رمضان في كليباته

"الفورمة والنضارة العريضة".. أبرز إطلالات محمد رمضان في كليباته

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تعرف على مواعيد وجدول مباريات أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد وجدول مباريات أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

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12 معلومة عن الملصق الإلكتروني بعد تطبيق المرور له رسميا

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شاهد مباريات أمم أفريقيا بالمنزل.. CNE توفر جهاز استقبال البث الأرضي بـ474 جنيها

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