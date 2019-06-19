شن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد هجومه على الدولة المصرية وتحريضه على مؤسسات الدولة، حيث ذكر أبو شقة أنه يرفض التصريحات المشينة للرئيس التركي التي يهاجم فيها مصر والدولة الوطنية المصرية، بعد وفاة محمد مرسي أثناء محاكمته في "التخابر".

وأضاف "أبو شقة"، خلال بيان له، أن ما لا يعرفه أردوغان هو أن مثل هذه التصريحات تزيد المصريين إصراراً وعزيمة وقوة وصلابة ولا تؤثر فيهم من قريب أو بعيد وليس بخافٍ على الدنيا بأسرها أن الشعب المصري العظيم تحرك بإرادته الحرة في 30 يونيو 2013 في مشهد سيظل التاريخ يذكره بحروف من نور.

وتابع: "بلغ عدد المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون مواطن طبقاً لتقديرات جوجل، بعد أن دبت الفوضى في كل مناحي الحياة، وتحول الحكم في البلاد إلى شبه دولة، وهذا المشهد التاريخي للمصريين يؤكد أن الشعب لا يمكن لأي قوة أن تكسر إرادته وعزيمته".

وواصل أبوشقة: "الشعب المصري فوَّض الدولة بإعلان الحرب على الإرهاب بكل صوره وأشكاله وأياً كان مصدره وأشخاصه، وبدأت مصر بعد ثورة 30 يونيو التأسيس لمشروع وطني جديد من خلال التفاف الشعب حول قيادته السياسية الوطنية الواعية وقواته المسلحة الباسلة والشرطة المدنية من أجل دحر الإرهاب وأهله وبدء التأسيس للدولة الوطنية العصرية الحديثة ويواصل المصريون حتى الآن إصرارهم وعزيمتهم الشديدة على بناء الدولة وهذه هي طبيعة الشعب المصري صاحب الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات المساس لإيقاف مسيرته الوطنية وحتى يحقق المصريون كل ما يصبون إليه في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة وتغيرت صورة مصر تماماً من خلال أمور كثيرة أولها الحرب على الرهاب وأهله ومؤيديه وأنصاره وأشياعه ثم الحرب من أجل التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية حالياً، وقد تحققت إنجازات تفوق الخيال على الأرض كانت تحتاج إلى عدة عقود لتنفيذها لكنها تحققت في فترة زمنية وجيزة".

ولفت في بيانه: "نطرح سؤالاً على أردوغان هل مصر الآن هي مصر قبل 30 يونيو ولأنه لن يقول الحقيقة بل يزورها، نقول له: إن المشروع الوطني الجديد لمصر العصرية نقل البلاد إلى مرحلة أخرى مختلفة يراها العالم أجمع وباتت مصر في عيون العالم بشكل مختلف لا يدركه أردوغان، فعلى المستوى العربي استعادت مصر مكانتها العربية وكذلك الحال على المستوى الأفريقي والإقليمي وهذا ما يزعج الرئيس التركي وبات القرار المصري من رأس المصريين على مستوى العالم أجمع".

ورغم الحرب الضروس من المتآمرين في الخارج والداخل على مصر لإسقاطها كما سقطت دول عربية مجاورة إلا أن عزيمة المصريين التي لا تعرف اللين والهوادة تواصل المسيرة من أجل البناء والتعمير والحفاظ على الوطن والمواطن ومسيرة البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف بناء الدولة الديمقراطية العصرية ومهما فعل المتآمرون والخونة لن يستطيعوا أبداً أن يؤثروا في صلابة ومتانة الشعب المصري العظيم الذي يؤمن بقيادته السياسية الوطنية التي تبذل قصارى الجهد من أجل مصر وأبنائها البررة مصر التي وجدت قبل الأزل ولها تاريخ طويل يمتد الى أكثر من سبعة آلاف عام لن ينال منها أحد مهما كبرت المؤامرات ومهما ازدادت المخططات ومن أرادها بسوء قصم الله ظهره.