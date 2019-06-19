أحد أشهر الفنانين الشباب الذين استطاعوا تحقيق جماهيرية كبيرة، صاحب أسلوب مميز في تقديم الكوميديا جعلته من أبطال السينما والدراما التليفزيونية في سنوات قصيرة.

قدم "مكي" في السينما العديد من الأفلام الناجحة مثل "طير انت، لا تراجع ولا استسلام، H دبور"، وعلى مستوى الدراما التليفزيونية ارتبط لدى الجمهور بشهر رمضان، ومسلسله "الكبير أوي" الذي استمر عرضه لسنوات.

وبالرغم من شهرته في التمثيل إلا أن أحمد مكي، ألف وأخرج عددا من الأعمال الفنية، ففي عام 2005، كتب فيلم "الحاسة السابعة" بالمشاركة مع محمد جمعة، وأخرج الفيلم وكان من بطولة "أحمد الفيشاوي، رانيا الكردي".

وعام 2008 قدم أول بطولة مطلقة في السينما بفيلم "H دبور" وكتب فكرته، وأخرجه أحمد الجندي، وفي عام 2009 شارك في كتابة القصة والسيناريو والحوار، وكتابة فكرة "سيت كوم" "فؤش الجيل" من بطولة أحمد رزق ودرة، وإخراج أحمد سمير فرج.

عام 2009 شارك أحمد مكي، في كتابة سيناريو فيلم "طير إنت" بالاشتراك مع الكاتب عمر طاهر والمخرج أحمد الجندي، وفي عام 2010 كتب "مكي" فكرة فيلم "لا تراجع ولا استسلام" من بطولته بالمشاركة مع دنيا سمير غانم وماجد الكدواني، وإخراج أحمد الجندي.

وفي نفس العام كانت بداية عرض الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوي" وشارك في كتابة القصة والسيناريو والحوار أحمد مكي، وعرض المسلسل على عدة أجزاء خلال شهر رمضان من كل عام.