لقى خفير نظامي بالدقهلية مصرعه، اليوم، صدمته سيارة نقل ثقيل على طريق "منية سمنود – أجا" مركز أجا أثناء ركوبه "تروسيكل".

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا، بوقوع حادث تصادم علي طريق منية سمنود ووجود متوفي.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع "هاني.ا.ف" 41 عاما، خفير نظامي، ونُقلت جثته إلى مستشفى "أجا" تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من الفحص أن المتوفى كان يركب على تروسيكل ودهسته سيارة نقل ثقيل، وأكد تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.