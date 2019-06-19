قال اللواء المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه جرى تشغيل عدد من مشرعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المناطق بمحافظة سوهاج، بتكلفة 270 مليون جنيه خلال العام الحالي 2019.

وأضاف رئيس ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه جرى تشغيل محطة مياه معالجة الحديد والمنجنيز، بقرية المدمر بمركز طما بمحافظة سوهاج، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 4 آلاف م3/يوم، وتخدم نحو 22345 مواطناً، بقرية المدمر، بتكلُفة 15 مليون جنيه.

وأوضح أنه جرى تشغيل مشروعات للصرف الصحي بمركز البلينا، بقرى السمطا، والغنيمية، ونجع راجح، ونجع أحمد عبدالسميع، لتخدم نحو 20398 نسمة، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 91 مليون جنيه، تشمل شبكات انحدار بأطوال 26 كم، وخطوط طرد بأطوال 11.5 كم، وثلاث محطات رفع، ووصلات منزلية يبلغ عددها 3976 وصلة.

ولفت إلى أنه جرى م تشغيل مشروعات صرف صحي ، بقرى (أم دومة – الحلافي) بمركز طما بالمحافظة، لتخدم 11142 نسمة وتبلغ تكلفتها 53.5 مليون جنيه، وتشمل شبكات انحدار بأطوال 12 كم، وخطوط طرد بأطوال 8.7 كم، ومحطتي رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 1545 وصلة، بالإضافة إلى مشروع صرف صحي بقرية سلامون بالمركز، والذي يخدم نحو 22101 نسمة، وتبلغ قيمته الإجمالية 50 مليون جنيه، وتشمل شبكات انحدار بأطوال 11 كم، وخطوط طرد بأطوال 2 كم، ووصلات منزلية يبلغ عددها 2885وصلة.

وأكد أنه جرى تشغيل مشروعات صرف صحي بقرى كويز ومقلد بمركز جرجا، لتخدم 3969 نسمة وتبلغ قيمتها الإجمالية 28.5 مليون جنيه، وتشمل شبكات انحدار بأطوال 7 كم وخطوط طرد بأطوال 3.6 كم، ومحطتي رفع ووصلات منزلية يبلغ عددها 537 وصلة، إضافة إلى تشغيل المرحلة الأولى من مشروع صرف صحي قرية الصلعا بمركز سوهاج، ويخدم 6 آلاف نسمة، بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليون جنيه، تشمل المحطة الرئيسية وخط الطرد وخط الانحدار بأطوال ألف متر، وغرف منزلية تخدم 300 منزل، مبينا أنه جرى تشغيل محطة رفع صرف صحي رقم 1 بمركز المراغة، وتخدم 29 ألفا و400 نسمة، بمدينة المراغة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 14.2 مليون جنيه.