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أجيري يستقر على 11 مقاتلاً للبحث عن عرش أفريقيا

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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته إثر اعتداء الاحتلال عليه

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته إثر اعتداء الاحتلال عليه

 ضبط شخص انتحل صفة مستشار إعلامي بجهات حكومية للنصب على المواطنين 

 ضبط شخص انتحل صفة مستشار إعلامي بجهات حكومية للنصب على المواطنين 

"القومي للسكان": سنصل 155 مليون فرد بحلول عام 2050

"القومي للسكان": سنصل 155 مليون فرد بحلول عام 2050

مديرية أمن أسيوط تنظم حملة للتبرع بالدم

مديرية أمن أسيوط تنظم حملة للتبرع بالدم

ضبط 20 متهما و5 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

ضبط 20 متهما و5 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

هل يجوز إطلاق السيادة على أهل البيت وأولياء الله.. "الإفتاء" توضح

هل يجوز إطلاق السيادة على أهل البيت وأولياء الله.. "الإفتاء" توضح

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تعرف على مواعيد وجدول مباريات أمم أفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

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