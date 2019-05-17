صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأنه تم تنظيم برنامج لتبادل الخبرات بين الشركة، ووزارة المياه والرى بالمملكة الأردنية الهاشمية، للتعرف على أحدث أنظمة سداد الفواتير، في إطار التطور بمنظومة السداد الإلكتروني، وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال العدادات الإلكترونية، والقراءة عن بعد، ومشاركة العملاء في التحقق من القراءات الخاصة بهم، وكذلك تطوير العمل في منظومة (ERP) بهدف التحول الرقمي وتطبيق أفضل التكنولوجيات الحديثة لربط البنية التحتية بشبكات الحاسب، وتحديث منظومات البرامج الحديثة.

وأضاف اللواء مهندس محمد بدرى محمد: تضمن البرنامج أيضاً التعرف على أنشطة التوعية وتطوير العمل بالحملات الإعلامية لتحقيق التأثير فى الرأى العام، والتعرف على الوسائل الاتصالية الحديثة، واستخدام الطرق المثلى لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتطبيق أحدث نظم وطرق التدريب وتحديد المهارات المطلوبة للوظائف، وتطبيق نظم قياس الأثر والمردود للتدريب، والتعرف على طرق حساب العائد الاقتصادي للتدريب.