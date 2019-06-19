قال هاني الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية، إن الأزمة بين كوريا الشمالية وأمريكا طويلة لن يتم حلها بسهولة، أو حتى الاتفاق إلى قرار يرضي الطرفين.

وأضاف "الكاتب" خلال مدخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن كوريا الشمالية تدرك تماما أنها إذا خضعت لأمريكا وتخلت عن ترسانتها النووية ستلقى نفس مصير العراق، لهذا فالاتفاق بينهم سيكون صعبا جدا، وهذا ما اتضح من جلسة المباحثات التي جمعت بين الرئيس الأمريكي ترامب، وكيم رئيس كوريا الشمالية منذ نحو شهرين ولم يتم الاتفاق فيه بينهما.

وتابع أن كوريا الشمالية نجحت في السنوات الأخيرة في الاندماج مع المجتمع الدولي، وخرجت من العزلة التي كانت تفرضها عليها أمريكا.

يذكر أن روسيا والصين عرقلوا أمس مسعى أمريكا في الأمم المتحدة، والذي كان يهدف إلى وقف إمدادات الوقود إلى كوريا الشمالية، والتي تتهمها واشنطن بتجاوز السقف السنوي المسموح لعام 2019، وطلبت موسكو وبكين مزيداً من الوقت لدراسة الطلب الأمريكي الذي أيده 25 من أعضاء الأمم المتحدة، بينهم اليابان وفرنسا وألمانيا.