جرَفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أراضٍ زراعية وهدمت سلاسل حجرية في بلدة بتير غرب بيت لحم، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد رئيس بلدية بتير تيسير قطوش، بأن قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافات وآليات عسكرية، هدمت سلاسل حجرية وجرفت أراضي مملوكة لكل من خليل أبو نعمة، وعمر القيسي، وجواد القيسي في منطقة الخمار المقابلة لقرية الولجة المجاورة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من التواجد أو التوجه إلى المكان، مؤكدا أنه لم يجرى حصر المساحات المستهدفة ولم يُكشف عن نوايا الاحتلال من عمليات التجريف.

يذكر أن منطقة الخمار في بتير تتعرض لانتهاكات الاحتلال المستمرة والتضييق على الأهالي فيها.