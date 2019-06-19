يطلق النادي الإعلامي، بالمعهد المصري الدنماركي للحوار DEDI، منصة "مسار" للتعليم الإلكتروني يوم الأحد، وهي منصة رقمية بعنوان "مسار" تستخدم أحدث تقنيات ومنهجيات التعليم الإلكتروني عن بعد عبر الانترنت، ومخصصة للصحفيين والإعلاميين المصريين، حيث تستهدف تطوير مهاراتهم ومعارفهم المهنية.

وتهدف "مسار" لإيجاد بيئة تعلم، تُمكن المتدربين من التمتع بتجربة تعلم غنية يساهم فيها مجموعة من خبراء المهنة، حول موضوعات عديدة مخصصة لهم. تبدأ "مسار" أولى دوراتها التدريبية، لتكون متاحة للعاملين في المجال الصحفي والإعلامي وحديثي التخرج من كليات الصحافة والإعلام المختلفة.

الدورة التدريبية تحمل عنوان "المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي"، أعدها الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، وتهدف الدورة إلى حصول المشاركين على متطلبات التدريب الصحفي الأساسية، وتدريبهم على المعايير الدولية للجودة في العمل الصحفي، وتعزيز قدراتهم على إنتاج المواد الصحفية، وفقًا لتلك المعايير، وتعرفهم على الأخطاء الشائعة التي ترد ضمن الممارسة الصحفية غير المهنية. كما تمكنهم الدورة التدريبية من تطوير مهاراتهم لإنتاج مواد صحفية تتفادى تلك الأخطاء، بجودة عالية، وتقدم خدمة لائقة للجمهور.

سيتم فتح باب التسجيل بداية من يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ يونيو ٢٠١٩، ولمدة ١٠ أيام، على أن تبدأ الدورة التدريبية يوم ٥ يوليو وتكون متاحة لمدة شهر حتى ٥ أغسطس ٢٠١٩.