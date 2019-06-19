أعلنت هيئة الأرصاد الحوية، بأنه جرى الانتهاء من إنشاء أول محطة رصد جوي واقعي في العالم باستاد القاهرة الدولي، وذلك لرصد درجات الحرارة والرطوبة أول بأول، خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

"الوطن"، تواصلت مع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الذي قدم أهم المعلومات عن محطة الأرصاد الجوية، والمهام التي ستقوم بها خلال فعاليات البطولة، وهي:

- تتكون المحطة من جهاز استشعار درجات الحرارة "سينسور" وآخر خاص بقياس درجة الرطوبة.

- تعمل المحطة إلكترونيا، وترصد درجة الحرارة والرطوبة أول بأول خلال المباراة، وتظهر درجات الحرارة بشكل مباشر على شاشة الاستاد.

- في حالة ارتفاع درجات الحرارة لـ35 درجة مئوية، سيجري إيقاف المبارة كل نصف ساعة لمدة دقيقتين حتى يشرب اللاعبون المياه ويستريحون، وذلك بناء على تعديلات قوانين كرة القدم، التي أقرها الفيفا مؤخرا.

- من خلال هذه المحطة يستطيع الحكم اتخاذ قرار وقف المباراة ويستطيع الجمهور معرفة الرطوبة والحرارة.

- المحطة ليس لها أي أدوار أخرى سوى قياس ورصد الحرارة والرطوبة داخل الاستاد، وجرى إقامة تجربة على المحطة، ويجري الدراسة إذا كان من الممكن توافرها في باقي الاستادات أم لا.