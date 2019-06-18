استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، منتخب كينيا، في الصالة رقم ٤ التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأبرز في القارة لهذا العام.

وكان فى استقبال بعثة منتخب كينيا، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، بقيادة المهندس أحمد فوزي، وفريق من إدارة العلاقات العامة، التي استقبلت الفريق بالورود.

وتقدم وزارة الطيران، في إطار استعداد مصر لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، كل التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة في البطولة، من خلال تخصيص "كاونترات" مجهزة، وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة، والتنسيق التام مع كل الجهات العاملة في المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.