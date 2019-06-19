فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع القارة الإفريقية، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي للعام 2019، تنظم وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتعاون مع الشركة القابضة للتأمين مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو المقبل.

وخلال المؤتمر، تعلن الوزارة إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات التي توفرها الشركات التابعة لها في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة ودعم وتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وإفريقيا.

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن جسر بحري بين ميناء العين السخنة وشرق إفريقيا بسعر منافس للشحن البحري بداية من أكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في أبريل 2020.

يشار إلى أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبالشراكة مع جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والعديد من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال