هشام توفيق.. الوزير العاشق للأهلي في مركز "هاف ديفندر"

كرة القدم هي اللغة العالمية الأكثر فصاحة وتعبيرًا دون اعتماد على حروف ومكونات اللغات التقليدية، فالساحرة المستديرة جمعت شعوب أو غالبية شعوب المعمورة على حبها والأغرب أن تجمع كرة القدم أنصارًا أو مشجعيين حول فريق أو كيان أو لاعب رغم الفوراق الأخرى السياسية أو الجغرافية أو الزمنية أو حتى الفوراق العمرية.

حب كرة القدم لم يختلف عليه أحد وحتى لو كنت مسؤولا وبرتبة وزيرًا لقطاع الأعمال في الحكومة المصرية كـ هشام توفيق الذي تعلق بكرة القدم منذ نعومة أظافره.

"تربيت على حب كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم على يد أخي الكبير الدكتور هاني توفيق خبير أسواق المال"، يقولها وزير قطاع الأعمال لـ"الوطن"، قبل أن يتذكر المرة الأولى التي يذهب فيها لمشاهدة مباراة لكرة القدم عام 1965 "كانت المرة الأولى التي أذهب لمشاهدة مباراة للنادي الأهلي الذي أعشقه في ستاد القاهرة وسط حضور 100 ألف متفرج، كنت مع أخويا هاني كان عمره وقتها 15 سنة فقط، كانت شجاعة ومخاطرة كبيرة من الوالدين رحمة الله عليهما".

هشام توفيق ليس عاشق لكرة القدم أو النادي الأهلي فقط بل ممارس ولاعب جيد لكرة لقدم منذ شبابه في الجامعة "مارست لعبة كرة القدم بشكل فعلي ورسمي وشاركت في دوري محافظة القاهرة منذ المرحلة العمرية 5 سنوات وحتي مرحلة فريق الشباب 17 عام في ناديي هليوبوليس والشمس تحت قيادة المدرب الكبير إبراهيم الشيخ رحمة الله عليه ".

يجيد "توفيق" دور صانع الألعاب "بلاي ميكر"، يحكي عن ذلك: "كنت أعشق اللعب في مركز صانع الألعاب، ولكن في آخر سنتين كنت ألعب في مركز الوسط المدافع (هاف ديفندر) نظرًا لأن الكابتن خالد جاد الله كان يلعب في مركز صانع الألعاب قبل ان ينتقل إلى النادي الأهلي".

الدورات الرمضانية لم يغب عنها الوزير العاشق لكرة القدم في أثناء دراسته في للإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي حصل منها على بكالوريس الاقتصاد من خلالها بتقدير "جيد جدًا" ثم على ماجستير إدارة أعمال تخصص "تمويل"، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة السعودية.

وعن الدورات الخماسية في شهر رمضان يسرد "توفيق": "كنت أشارك في دورات خماسيات كرة القدم التي كانت تقام في أيام شهر رمضان بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي كان يشارك فيها عظماء لعبة كرة القدم في مصر في حينها".

يتذكر وزير قطاع الأعمال أن إحدى تلك الدورات شارك فيها بجوار لاعبين مثل صفوت عبدالحليم لاعب النادي الأهلي السابق، وأنور سلامة لاعب النادي الأهلي السابق، وطاهر الشيخ ولاعبو الزمالك السابقين إبرهيم يوسف لاعب نادي الزمالك وحسن شحاتة وفاروق جعفر.