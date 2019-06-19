تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية، أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة والاعطال الفنية.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، وأن رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة تأخرت 5 ساعات لعطل فني في الطائرة وتأخر وصول الطائرة من مطار الإقلاع هناك، كما تأخرت رحلة شركة لوفتهانزا 587 المتجهة إلى موينخ ساعتين لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، أن بخلاف الرحلات الربعة، فإن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أي تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل.