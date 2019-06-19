أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تمويل عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في المركز والقرى التابعة، بتكلفة بلغت 4 ملايين و11 ألف جنيه، من جهاز تنمية المشروعات "مشروعك"، حيث تضمنت تنفيذ مشروعات زراعية وصناعية وخدمية متنوعة.

وقال عادل عباس رئيس مركزومدينة واحة بلاط، إنه جري أيضا تنفيذ مشروعات صغيرة نفذها عدد من شباب الخريجين بتمويل من تنمية القرية بتكلفة بلغت 83808 ألف جنيه فى إطار تنفيذ خطة المحافظة لتنفيذ وتمويل مشروعات صغيرة لصالح شباب الخريجين بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.