استقبلت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم الأربعاء، عدداً من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الأمناء لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية، وبحث الطلبات المقدمة منهم لوكيل الوزارة.

وكان من بين الحضور العميد سيد أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي سالم، وعلاء سلام عضو مجلس النواب عن دائرة فوه ومطوبس، وبدير عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ، والمحاسب عز جودة رئيس مجلس أمناء قلين.

واستقبلت وكيل الوزارة 35 من أولياء الأمور لبحث مطالبهم، خلال انعقاد اللقاء الجماهيري الأسبوعي.