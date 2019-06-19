أعلن الجيش الأمريكي، أنَّ لغم زُرع أعلى خط الماء بالناقلة اليابانية، مبينًا أنَّ الهدف لم يكن إغراقها "كما يبدو".

وأكّد الجيش الأمريكي، أنَّ المحققين رفعوا بصمات أصابع وأيدي من الناقلة اليابانية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وتعرّضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية الخميس في بحر عمان لهجومين ما أدّى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

والجمعة، أصدر الجيش الأمريكي تسجيلًا مصورًا قال إنَّه يظهر أن الحرس الثوري الإيراني يزيل لغمًا لاصقًا غير منفجر من إحدى ناقلات النفط المستهدفة بالقرب من مضيق "هرمز".