تبحث شركة مرسيدس ومن خلال التعاون مع وزارة النقل إنشاء خطوط نقل سريع بأتوبيسات BRT والتي تعمل في حارات منفصلة وتتميز بسرعة نقل كبيرة.

وتطرق الاجتماع الذي حضره ممثلو شركة مرسيدس في مقر وزارة النقل مع عدد من المسؤولين في وزارات الإسكان والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى، إلى سعي الحكومة لتحسين وسائل النقل في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو شركة مرسيدس أنواع أتوبيسات BRT وأتوبيسات كهرباء، أتوبيسات غاز، أتوبيسات ديزل، أتوبيسات كهرباء/ديزل، وتعمل وفق آلية فنية محددة، وكذلك التعاون القائم مع عدد من المؤسسات والشركات في مصر.