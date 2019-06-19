تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بعد تراجع المؤشر الرئيسي، بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مبيعات أجنبية، في الوقت الذي مالت فيه تعاملات المصريين والعرب للشراء.

كانت البورصة استهلت بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لجميع المؤشرات، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30" بنسبة 0.08%، وارتفع عند مستوى 14214 نقطة.

وارتفع مؤشر الأوزان "EGX 50 EWI" لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.03%، وارتفع إلى مستوى 2105 نقطة.