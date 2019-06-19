قرر قاضي المعارضات بمحكمة العباسية تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل والد زوجته، وقال المتهم، في أثناء وجوده داخل قفص الاتهام أمام القاضي إنه لم يقصد قتل "حماه" وحاول الدفاع عن نفسه.

وأكد المتهم في اعترافاته، أن مشاجرة نشبت مع زوجته ثم حضر والدها لحل الخلاف بينهما، فنشبت مشادة كلامية مع المجني عليه بسبب ضربه لابنته أمامه، وفقا لاعترافات المتهم في محضر الشرطة.

وتابع المتهم في اعترافاته: "تبادلنا الضربات أنا والضحية، كنت بحاول الدفاع عن نفسي، ثم أمسكت سكين المطبخ وسددت لـ(حمايا) ضربة في الصدر أسقطته جثة هامدة، وهربت من المنزل". وألقي القبض عليه بمعرفة ضباط المباحث.

كان المقدم أحمد طارق رئيس مباحث المرج، تلقى بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عامل وموظف بالمعاش داخل شقة الأول، ونقل الضحية إلى المستشفى. وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة وطعنة نافذة في الصدر.

وأوضحت التحريات وأقوال شهود العيان أن هناك خلافات أسرية بين المتهم وزوجته تدخل القتيل لحلها، فتطور الأمر لمشاجرة اعتدى فيها الزوج على والد زوجته وأنهى حياته، وضُبط المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.