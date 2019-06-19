نظمت وزارة الأوقاف ندوة للرأي بعنوان "السماحة والتيسير" من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، حاضر فيها كل من الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الأسبق، والدكتور أحمد عوض إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص.

وقال عميد كلية الدعوة الأسبق، إن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير، ومراعاة أحوال المكلفين لتتناسب مع كل عصر، موضحا أن منطلقات السماحة متعددة ، ومن أهمها في الوقت الحالي الأسرة، "فخيركم خيركم لأهله"، والإنسان قد يتجمل أمام الناس ولكن حقيقته لا تظهر إلا عند أهله، وتبدأ الحياة الزوجية بالتيسير في المهر، فهو أساس من أسس بناء الأسرة، وخير النساء أيسرهن مؤنة ونفقة، مؤكدا أن السماحة في بيت الزوجية كانت منهجا لحياة النبي، وأن التشريع الإسلامي راعى السماحة الأسرية حتى في تشريع الطلاق.

وقال إنه في حالة الفراق ينبغي أن يذكر الطرفان الفضل والخير والمعروف الذي كان بينهما، مستدلا بالعديد من الشواهد والأدلة التي تؤكد أن الإسلام سمح كله، ورحمة كله.

وفي ختام كلمته أكد أن جوانب التيسير في الإسلام باب واسع، يتماشى مع الفطرة السوية والتفكير المستقيم، وأن من يبتعد عن هذا المنهج فقد ابتعد عن الفهم الصحيح للدين.

وفي كلمته قال إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إن التيسير والتخفيف ركن أساسس في الشريعة الإسلامية، والتي شملت العبادات والمعاملات، كما أن السماحة مع غير المسلمين واجب ديني، فكلنا أبناء وطن واحد، وعلينا أن نتكاتف من أجل الحفاظ عليه.