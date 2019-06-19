قال المهندس منصور إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جرى الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لتصريفت مياه الآبار من هذا النوع على بئر الخارجة 24.

وأضاف منصور، أن تركيب أول محطة رصد لتصرفات مياه الآبار، يُعد من أهم النتائج التي أسفر عنها اجتماع وزير الموارد المائية والري مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد مؤخرًا، والذي تضمن التوجيه بضرورة استخدام وسائل تكنولوجيه حديثة لقياس تصرفات آبار المياه الجوفية كوسيلة للتحكم في صرف المياه للمنتفعين، طبقا للمقنن المائي المعمول به دون عجز أو زيادة وذلك ترشيدا لاستخدام المياه والحفاظ عليها لاستدامة التنمية، وأنه جرى الانتهاء من تركيب المحطة وجار المتابعة وتقييم النتائج تمهيدا لتعميمها على كافة الآبار بالوادي الجديد.