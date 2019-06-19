أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس المجلس الدولي للزيتون، على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها زيت الزيتون وقطاع الزيتون وتحديد السياسات المشتركة للمستقبل .

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الجلسة 109 للجمعية العمومية للمجلس الدولي للزيتون، والتي تعقد في مراكش المغربية، برئاسة مصر، وبحضور عزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية، والدكتور عبد اللطيف غديرة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، فضلا عن ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية، وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس.

وأشار أبوستيت إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات للجان الفنية التابعة للمجلس الدولي للزيتون حول المسائل المالية والاقتصادية والكيميائية والتكنولوجية والبيئية، بهدف اتخاذ القرارات التي تسهم في تحقيق الأهداف العامة للمجلس فيما يتعلق بترويج وتجارة واستهلاك المنتجات المتعلقة بالزيتون، لافتا الي أن المجلس يعد بمثابة منتدى لمناقشة المواضيع المتعلقة بوضع السياسات ومعالجة التحديات الراهنة والمستقبلية عن طريق تشجيع التعاون الفني الدولي في مجالات مشاريع الأبحاث والتنمية والتدريب ونقل التكنولوجيا وتشجيع التوسع في التجارة الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة.

وقال وزير الزراعة إن المجلس يستهدف أيضا وضع وتحديث معايير التجارة الدولية للمنتج وتحسين الجودة وتحسين التأثير البيئي لزراعة وصناعة الزيتون وترويج الاستهلاك العالمي لزيت الزيتون وزيتون المائدة من خلال حملات مبتكرة وخطوط عمل، فضلا عن توفير معلومات واضحة ودقيقة وإحصائيات حول عالم وسوق زيت الزيتون وتمكين ممثلي الحكومات والخبراء من الاجتماع بانتظام لمناقشة المشاكل المختلفة وتحديد أولويات أعمال المجلس والعمل بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص .

وأكد رئيس المجلس أن حكومات غالبية الدول الأعضاء في المجلس ركزت خلال العقود الأخيرة على تنمية قطاع الزيتون وتطويره مما أسهم في زيادة الإنتاج بشكل ملموس، مشيرا الي انه نظراً لتركيز الجهود على النواحي الإنتاجية في بعض الدول دون التركيز على النواحي التصنيعية والتسويقية فقد برزت العديد من المشاكل والمعوقات.

وأوضح أن ضمن تلك المعوقات كان عدم قدرة تلك الدول على المنافسة في الأسواق العالمية وأحياناً في أسواقها المحلية سواء من حيث الجودة أو الأسعار وارتفاع التكلفة الإنتاجية والتسويقية الناتجة عن انخفاض الكفاءة الإنتاجية والتسويقية وصغر حجم الوحدات الإنتاجية والممارسات الخاطئة التي يقوم بها غالبية المنتجين في مراحل ما قبل الإنتاج وبعده وخاصةً عمليات ما بعد الحصاد .

وقال وزير الزراعة أنه لعلاج تلك المعوقات يجب وضع مقترحات لتطوير الممارسات في مجال الإنتاج وتطوير خدمات البحث والإرشاد والتنظيم والتشريعات والحوافز واتباع الأساليب العلمية في الزراعة، فضلا عن وضع مقترحات لتطوير التصنيع بإصدار النشرات والأدلة الإرشادية حول أفضل أساليب التخزين ونشر الوعي الغذائي ورفع الكفاءة الإدارية للمصانع والعاملين فيها.

وتابع أنه للنهوض بهذه الصناعة ايضا يجب توفير الحوافز لتشجيع الاستثمار في مجال صناعة العبوات المناسبة لتعبئة زيت الزيتون، وإنشاء المخازن المبردة الملائمة وإنشاء المعاصر ووضع مقترحات لتطوير التسويق والتجارة وتوفير قاعدة معلومات تسويقية للمصدرين تتضمن أذواق ورغبات المستهلكين في الأسواق الخارجية من حيث الحجم والنوع واللون والطعم والأسعار والمواسم التصديرية وتطبيق معايير ومقاييس الجودة العالمية على الصادرات من زيتون المائدة والمواصفات الخاصة بزيت الزيتون الصادرة عن المجلس.