في احتفالية كبرى في العاصمة الفرنسية باريس، فازت رينو مصر المصرية العالمية للسيارات الوكيل الوحيد للعلامة التجارية رينو بالجائزة الأولى من مجموعة رينو العالمية لأفضل اداء مبيعات للمستوردين حول العالم، للعام السادس على التوالي بمشاركة أفضل المستوردين عالميا من مصر وأوروجواي وجويانا الفرنسية وبيلاروسيا وجواتيمالا وتاهيتي والإكوادور والرأس الأخضر والدومينيكان وجنوب إفريقيا، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو العالمية تييري بولوريه، ومروان هيداموس الرئيس التنفيذي لرينو الشرق الأوسط والباسيفيك.

وتمكن مستوردو رينو عالميا من بيع 238 ألف سيارة، خلال عام 2018، في 100 دولة مختلفة، وهو ما يحسن حجم مبيعات السيارات بنسبة 5% عن العام الماضي لتشكل مبيعات السيارات 7% من إجمالي مبيعات مجموعة رينو حول العالم.

جاء هذا الفوز في إطار تحدي باريس 2018، والتي تقوم بها مجموعة رينو منذ 6 أعوام؛ لتكريم أفضل المستوردين عالميا لتحفيزهم لتقديم أفضل تجربة لعملاء رينو.

حضر الحفل والتكريم المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان، والمهندس طاهر شاهين الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرية العالمية للسيارات، ورامي جاد رئيس قطاع رينو مصر.

وعن التكريم، أكد المهندس خالد نصير، أنه منذ اليوم الأول للشركة في السوق المصرية، تسعى الشركة لتقديم تجربة أفضل للعملاء، ووصف التكريم وحضور الإدارة العليا للمجموعة بأنه تتويج للمجهود الذي بذله فريق رينو مصر، خلال الفترة الماضية، في التفوق على المنافسين حول العالم، ويوضح مدى جودة الخدمة التي يتلقاها العملاء المصريين.

وأضاف المهندس طاهر شاهين أنه سعيد بتحقيق هذه النتائج، وأن الشركة تعمل على وضع خطة طموحة للتوسع لضمان تغطية أفضل لعملاء رينو مصر، وأكد رامي جاد أن مجموعة العمل الحالية ذات كفاءة ممتازة وأن شركاء رينو مصر سر النجاح وأن الجميع على استعداد لجائزة العام الجاري.

وحظى حاضرو التكريم تجربة إحدى السيارات التاريخية لرينو، السيارة "ألبين A110" في إحدى حلبات السباق في باريس، ومقابلة لورينز فان دين أكر نائب الرئيس التنفيذي للتصميمات، والذي أطلعهم بدوره على بعض من التصميمات المستقبلية المتوقعة للشركة.