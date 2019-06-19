دعا البرلمان العربي، الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية الجزائرية إلى تبني الحوار الشامل وتغليب الحكمة والمصلحة الوطنية كونها السبيل الأنسب للخروج من الأزمة السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري الشقيق في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي حول الوضع في الجزائر صدر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، التي عقدت اليوم الأربعاء في القاهرة، برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي.

وقال البرلمان العربي، في البيان، إنه يتابع باهتمام شديد ما تعيشه الجزائر الشقيقة منذ مدة من حراك شعبي"، منوها بالطابع السلمي والحضاري للمظاهرات، والذي يشكل دليلا قويا على حيوية الشعب الجزائري في تفاعله مع مختلف القضايا التي ترتبط بالشأن العام.

وحيا البرلمان العربي، الشعب الجزائري الذي أبان بكل وعي ومسؤولية حرصه على حماية وطنه، وتوقه للرقي ببلاده نحو مستقبل واعد ومزدهر، مؤكدا أن هذا الحراك السلمي الهادي سيثمر ديمقراطية حقيقية يساهم جميع الجزائريات والجزائريين في ترسيخها وتعميقها والتي ستفضي حتما إلى تنامي استقلالية القرار السياسي الوطني.