وصلت مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة منتخب دولة موريتانيا، وتم إنهاء الإجراءات عبر صالة (٤) التي تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في هذا الحدث الرياضي الأبرز في أفريقيا، وذلك استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

استقبل البعثة فور وصولها، على متن رحلة خاصة، اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس احمد فوزي، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء وشركة مصر للطيران، لتسهيل إجراءات وصولهم.

وتحرص وزارة الطيران، في إطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، على الاهتمام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة في المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.

ويشهد مطار القاهرة، توافد المنتخبات المشاركة في البطولة الافريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يصل المشجعين الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار.