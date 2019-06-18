قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في مصر تشهد حاليًا ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة حتى يوم الخميس وتصل إلى 39 درجة مئوية، ويبدأ الانخفاض تدريجيا يوم الجمعة القادمة مع ارتفاع درجات الرطوبة، مع بدء بطولة الأمم الأفريقية التي تقام في القاهرة ، حيث تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب زيمبابوي.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال الاحتفال بافتتاح البطولة إلى 35 درجة، وفي توقيت المباراة ستصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية.

وناشد رئيس الأرصاد الجوية، الجماهير بشرب الكثير من السوائل لمواجهة حرارة الجو، كما تم الاتفاق على وضع تعليمات بخصوص حالة الجو على شاشة استاد القاهرة.

وكان رئيس الأرصاد، قد أكد أنه تم تركيب أول محطة رصد واقعي على مستوى العالم في استاد القاهرة، وذلك من أجل بيان حالة الطقس خلال لكأس الأمم الأفريقية بعد توجيهات من وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري ضمن استعدادات الوزارة للبطولة التي تتكاتف كافة مؤسسات الدولة للخروج بشكل أمثل وعلى أعلى درجة من التنظيم.