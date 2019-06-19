أكد الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، حرص بلاده على دعم وتمكين العراق من تجاوز تداعيات ما تعرض له من أعمال إرهابية وإعادة إعماره.

وأضاف الأحمد، أن الزيارة التي بدأت اليوم للعراق تمثل فرصة لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين، وحسم الملفات العالقة بينهما، مشيرًا إلى أنها تأتي تتويجًا للعلاقات الوطيدة مع العراق، حيث تؤمن الكويت بشكل راسخ بأهمية أن ينعم العراق بالأمن والاستقرار.

وكان الشيخ صباح الأحمد، قد غادر بغداد عصر اليوم، بعد زيارة رسمية تعد الأولى منذ مارس 2012 استقبله خلالها الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حيث تم بحث آخر التطورات السياسية في المنطقة ومحاولات تهدئتها بما يصب في صالح استقرارها، فضلًا عن مساهمة الكويت في عمليات إعمار العراق، والعلاقات بين البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبِي طموح الشعبين الشقيقين.