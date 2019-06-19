عاجل| "الوزراء" يقرر تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بفائدة 7% فقط سنويا

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 45 اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المقترح المقدم من المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي.

واشترط المجلس سريان القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، وذلك تشجيعاً على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، سعياً للتوسع في إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض لشركة بوش الألمانية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، لإقامة مصنع للأدوات المنزلية عليها بمدينة العاشر من رمضان.