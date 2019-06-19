تُحِيي الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سيرة صحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتُعرِّف بفضلهم، ومكانتهم، وسمو شأنهم، ورِفعة درجتهم.

ونشرت صفحة الأزهر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو بعنوان "أصحاب الرسول"، يوثق سيرة أبوبكر الصديق رضي الله عنه، ويصفه برقة القلب وهدوء الطباع، وأنه تميز بالرحمة واللين وإكرام الضيف وصلة الأرحام، وانعكاس ذلك على حياته وعلاقاته مع الناس ودعمه وتأييده للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

يأتي هذا الفيديو ضمن فيديوهات سلسلة "أصحاب الرسول"، التي ستستمر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشرها خلال الفترة المقبلة، بهدف إبراز قيمة الصحابة الكرام، والتعريف بخلقهم وفضائلهم وكريم الصفات التي حباهم الله تعالى بها، وبيان دورهم في نصرة الحق وعظيم قدرهم.