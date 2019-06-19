كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن الهدف الرئيسي من موافقة مجلس الوزراء على نظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 30 عامًا للشركات لإقامة مشروعات داجنة.

وأكد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تّسعى لتشجيع الشركات للدخول في الاستثمارات الداجنة والحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي، بهدف زيادة الانتاج وتخفيض الأسعار وتشغيل العمالة المصرية من أجل تقليل نسبة البطالة.

وأضاف أن الدولة ستطرح الأراضي بحق الانتفاع لتقليل التكلفة كون أن مزارع الإنتاج الداجني والحيواني تحتاج إلى استثمارات كبيرة، مؤكدَا أن هناك إقبالًا بالفعل من قبل المستثمرين على الاستثمار في مجال الإنتاج الداجني والحيواني.

وأكد متحدث الزراعة، أن مشروعات الإنتاج الحيواني تحتاج لرأس مال كبير من أجل ضخها في البنية التحتية للمشروع، وفي الوقت ذاته تنظر الدولة للمشروعات الداجنة والحيوانية أنها قضية أمن قومي، كونها توفر غذاء آمن للمصريين، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتينات للحفاظ على صحة المواطن.