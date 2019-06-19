إنجاز للديموقراطيين.. الكونجرس يستمع لشهادة مستشارة سابقة لترامب

حضرت مستشارة سابقة قريبة من دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى الكونجرس للاستماع إلى شهادتها في جلسة مغلقة، لكنها رفضت الرد على أسئلة عدة حول كيفية انتقالها إلى البيت الأبيض، وفق نواب ديموقراطيين.

وتجاهلت هوب هيكس أسئلة الصحفيين لدى وصولها للمثول أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب، في إطار التحقيق في احتمال إعاقة الرئيس الجمهوري للقضاء.

ومجرد حضورها يعتبر إنجازا للديموقراطيين، كون ترامب استخدم صلاحياته الرئاسية في مايو الماضي لمنع موظفين حاليين وسابقين في الإدارة من التعاون مع أعضاء الكونجرس.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن "الآنسة هيكس ترد على الاسئلة التي تطرح عليها، الجلسة مستمرة".

لكن أعضاء آخرين في اللجنة لم يخفوا امتعاضهم بعدما رفضت مديرة الإعلام السابقة في البيت الأبيض، الرد على أسئلة تناولت كيفية انتقالها إلى البيت الأبيض علما أنها استقالت في شكل مفاجىء في مارس 2018.

واوردت النائبة براميلا جايابال أن محامي البيت الابيض "لم يسمحوا حتى (للمستشارة السابقة) بالتصريح ما إذا كانت قالت الحقيقة (للمدعي الخاص روبرت) مولر".

وكان فريق مولر، استجوب هيكس في 2018 ووردت شهادتها مرارا في تقريره، ويبدي النواب اهتماما بأحداث جرت خلال حملة ترامب الانتخابية العام 2016 وبالمرحلة التي أعقبت دخوله البيت الأبيض، وخصوصا بوقائع ذكرها مولر في تقريره الذي نشر في أبريل.

وأبدى ترامب انزعاجه من كيفية تعامل الديموقراطيين معه ومع إدارته، علما بأنه أعلن مساء الثلاثاء إطلاق حملته للفوز بولاية ثانية.