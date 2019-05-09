أعاد مجلس الشيوخ الأمريكى قضية التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة بأمريكا إلى دائرة الضوء، رغم تصريحات دونالد ترامب بأنها «ملف قد طوِى»، حيث استدعى المجلس الابن الأكبر للرئيس الأمريكى، لسماع إفادته للمرة الثانية عن القضية، ما لقى رفضاً من «ترامب»، فيما عرض الابن الردّ على أسئلة اللجنة «خطياً»، ما قوبل برفض اللجنة، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال». ووافقت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكى، على مشروع قرار يتضمن محاسبة النائب العام «بيل بار»، بعد استجابته لطلب خاص بعرض التقرير «الكامل» للقضية على المحقق الخاص «روبرت مولر»، مكتفياً بتسليمه 450 صفحة فقط، ومن المنتظر تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه على «مشروع القرار»، الأسابيع المقبلة، فيما وصف رئيس اللجنة القضائية «جيرى نادلر»، المشهد قائلاً: «أصبحنا فى خضم أزمة دستورية».

فى سياق آخر، أعلنت مسئولة أمريكية أنّ عدد المهاجرين الذين اُعتقلوا أثناء دخولهم الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية، دون وثائق، تجاوز 100 ألف موقوف، للشهر الثانى على التوالى، وقالت رئيسة جهاز حرس الحدود الأمريكى، كارلا بروفوست، بمجلس الشيوخ، إنّ «مسئولى الحدود يعتقلون أعداداً متزايدة من العائلات والأطفال».