استقبل السفير الدكتور هاني سليم، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، أمس، نائب وزير الخارجية الكوري للشؤون الاقتصادية، يونج سانج هيون، والوفد المرافق له، بحضور سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، يون يو شيول.

ويأتي ذلك على هامش زيارته إلى القاهرة؛ للمشاركة في ورشة عمل اليوم، حول فرص التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مصر وكوريا الجنوبية، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية - KIEP.

وصرح مساعد وزير الخارجية، بأن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات، مؤكدين وجود إرادة سياسية قوية لإحداث طفرة إستراتيجية في أوجه التعاون تتناسب مع إمكانيات البلدين وعلاقاتهما الممتازة، وذلك انطلاقًا من إعلان "الشراكة الشاملة التعاونية Comprehensive Cooperative Partnership"، الذي تم إطلاقه في أعقاب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس 2016 إلى سول.

واتفق الجانبان، خلال المقابلة على أهمية المتابعة الدقيقة والحثيثة لكافة المشروعات والمقترحات المطروحة لتعزيز التعاون الثنائي، بما يؤدي إلى تحقيق طفرة في العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع.