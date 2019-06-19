استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، في تقرير مصور الخسائر الفادحة التي تعرضت لها شبكة قنوات "بي إن سبورتس" منذ المقاطعة العربية والخليجية لدولة قطر بسبب استمرار دعمها للإرهاب واحتضان عناصرهم، حيث عمدت مجموعة "bien sports" الإعلامية القطرية إلى فصل ما يقرب من خُمس موظفيها في قطر، إثر خسائر فادحة في الأسواق.

وأوضح التقرير أن القناة اتخذت هذا القرار بسبب التراجع الكبير في إيرادات خدمات التلفزيون المدفوعة، وعلى أثر ذلك سرحت الشركة حوالي 300 موظف في قطر، واكتفت الشركة بإصدار بيان تقول فيه إنها اتخذت بعض القرارات الصعبة لتصحيح حجم أعمالها، دون التطرق إلى عدد الموظفين، الذين تم تسريحهم.

وكانت محكمة فرنسية حسمت معركة قضائية لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات" ضد مجموعة بي إن الرياضية القطرية التي اتهمتها بجرائم قرصنة، ورحبت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عربسات) بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس، المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.