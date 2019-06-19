أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة التزام المواقع الإليكترونية بالحقوق الحصرية للقنوات التي تملك الحق الحصري في تغطية وبث مباريات كأس الأمم الأفريقية وتدريبات الفرق وأماكن إقامة اللاعبين وتجمعات المشجعين.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن المجلس سيتخذ إجراءات قانونية حازمة واحسمة تجاه اي موقع يخرق المعايير تبدأ من فرض الغرامات وتصل إلى الحجب.

وكان المجلس قد تلقى طلبا من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت، أون سبورت" طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية فى هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين.

وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة مصر التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، ومن ثم ينعكس إيجابيا على صورة مصر على كل الأصعدة.