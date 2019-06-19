الحكومة: انطلاق مبادرة الرئيس «حياة كريمة» الشهر المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم حالياً التجهيز لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى «حياة كريمة»، وهى المبادرة التى توليها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً، تمهيداً لتطبيقها مطلع العام المالى الجديد.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم، أن الحكومة لديها حرص شديد على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى بوجه عام، عند البدء فى تنفيذ المبادرة، بحيث تعمل كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة، منوّهاً بأنه ستكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ الأنشطة المحددة فى المبادرة بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة لأهالى القرى الأكثر احتياجاً التى تم اختيارها فى المبادرة.

وقال «مدبولى»: الحكومة مهتمة أيضاً بالتجهيز لتنفيذ منظومة التأمين الصحى، فى محافظة بورسعيد والتى تأتى ضمن المرحلة الأولى للمحافظات المستهدفة، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بوضع ملفات الصحة والتعليم على أجندة الأولويات.

رئيس الوزراء: تكليفات للجهات المعنية بمتابعة توافر السلع والمنتجات بالأسواق والمنافذ التجارية مع ضبط الأسعار

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تكليفات للجهات المعنية بمتابعة توافر السلع والمنتجات بالأسواق والمنافذ التجارية، مع ضرورة العمل على ضبط الأسعار، كما توجد تكليفات واضحة لمباحث التموين بمتابعة الأسواق المختلفة.

ونوه الدكتور «مدبولى» بافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فى مصر غداً، لافتاً إلى أن الدولة اجتهدت فى وقت قصير للاستعداد للبطولة، قائلاً: «الحمد لله تم الانتهاء من تطوير الاستادات المحددة للبطولة»، ووجّه الشكر لكل مَن أسهم فى تطوير الاستادات بهذا المستوى المبهر وكذا الاستعداد الجيد على كل المستويات من الجهات المعنية الذى يُظهر مصر بصورة مشرّفة، متمنياً أن تُكلل البطولة كلها بتنظيم ناجح. وخلال الاجتماع عرض وزير التعليم العالى والبحث والعلمى، الموقف التنفيذى الحالى للمشروعات القومية للجامعات والمراكز البحثية.

"التعليم العالى": ننفذ 25 مشروعاً بينها 8 جامعات أهلية و4 حكومية و7 أفرع للجامعات الدولية

وأشار إلى أن جهود الوزارة المبذولة تنقسم إلى محورين، أولاً محور التعليم العالى الذى يستهدف إتاحة الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم العالى والجامعات، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم العالى، فضلاً عن محور المعرفة والابتكار والبحث العلمى، والذى يهدف إلى تهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات البحث العلمى والابتكار بالأولويات القومية للدولة، وتفعيل وتطوير نظام وطنى متكامل للابتكار. وعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى استراتيجية الوزارة والخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها للنهوض بالبنية التحتية، والبرامج والمناهج الجديدة، وإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والدولية، وكذا الجامعات التكنولوجية، فضلاً عن الجهود المبذولة لإدخال التعديلات التشريعية اللازمة بما يضمن مواكبة النظام التعليمى فى مصر لأحدث الأساليب العلمية.

وأوضح وزير التعليم العالى أن عدد مؤسسات التعليم العالى الحكومية وصل فى 2018/2019 إلى 27 جامعة حكومية و8 كليات تكنولوجية و45 معهداً متوسطاً، فضلاً عن جامعة الأزهر، بينما وصل عدد المؤسسات الخاصة إلى 29 جامعة خاصة، و167 معهداً عالياً خاصاً وأكاديمية، و13 معهد متوسطاً خاصاً.

ونوه وزير التعليم العالى بأن عدد المشروعات الكبرى للوزارة التى تُنفذ حالياً وصل إلى 25 مشروعاً، بواقع 8 جامعات أهلية دولية، و4 جامعات حكومية جديدة، و3 جامعات تكنولوجية، و3 معاهد ومراكز بحثية، و7 أفرع للجامعات الدولية.

"مدبولى": "اجتهدنا فى وقت قصير للاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية.. وإنهاء تطوير الاستادات بمستوى مُبهر"

وأشار الوزير إلى الموقف التنفيذى لجامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، حيث وصلت نسبة التنفيذ فى شرم الشيخ إلى 73% وفى الطور إلى 70%، وفى رأس سدر إلى 69%. وفيما يتعلق بالجامعات التكنولوجية، أكد الوزير أهمية الحاجة لتلك الجامعات، لأنها تسهم فى خلق مسار تعليمى موازٍ يختلف عن التعليم الجامعى التقليدى ويُخفف من الضغط الشديد عليه، ويعمل على تغيير ثقافة المجتمع المصرى حيال التعليم الفنى بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجى الجديد، فضلاً عن تلبية طموح خريجى التعليم الفنى فى إمكانية الحصول على البكالوريوس واستكمال دراساتهم العليا. وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية ستسهم فى إعداد كوادر فنية مؤهلة ومدربة، وفتح مسار التعليم التكنولوجى، موضحاً أن نسب تنفيذ المرحلة الأولى التى تضم 3 جامعات وصلت إلى 90% فى القاهرة الجديدة، و85% فى قويسنا، و88% فى بنى سويف، وذلك من أصل 8 جامعات تكنولوجية جديدة، مضيفاً أن التخصصات المتاحة بالكليات التكنولوجية ستصل إلى 19 تخصصاً فى القطاع الصناعى، و10 تخصصات فى القطاع النوعى، و8 تخصصات فى القطاع التجارى، و5 تخصصات فى القطاع السياحى.

وأشار الوزير إلى المراكز البحثية الجديدة التى يجرى إنشاؤها والتى تتمثل فى الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، ومعهد بحوث الإلكترونيات، واستعرض موقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولى للجامعات، وفقاً لعدد من المؤسسات المتخصصة فى تصنيف الجامعات عالمياً، مضيفاً أنه تم إدراج 6 جامعات مصرية فى عام ٢٠١٨ فى تصنيف «QS» البريطانى والتى تتمثل فى القاهرة، وعين شمس، والأزهر، والإسكندرية، وأسيوط، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبتَى الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1440 هـ. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظتَى شمال وجنوب سيناء، لاستخدامها فى إقامة تجمعات تنموية.

كما وافق مجلس الوزراء على التصرف بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 30 عاماً للشركات لإقامة مشروعات استثمارية داجنة حيوانية عليها بواقع 700 جنيه للفدان الواحد بزيادة تراكمية كل 3 سنوات بواقع 12%، وذلك طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أن يكون ذلك مبدأ عاماً يسرى على كل مشروعات الاستثمار الداجنى والحيوانى، وكذا المشروعات المنتظرة مستقبلاً.