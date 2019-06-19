افتتح أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان، اليوم، الدورة التدريبية لمعلمي المدارس اليابانية المصرية.

وأكد كامل، خلال كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، على التوجه العام للدولة من حيث الاهتمام بالمواطن وتنمية القدرات والكفاءات من خلال التعليم، وإعطاء الأولوية للمشروع القومي الخاص بإطلاق إستراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم المصري.

وأوضح أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستثمار في العنصر البشري تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والتي ترتكز في أحد أهم محاورها على تطوير منظومة التعليم عبر عدة أدوات من بينها المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في مجال التعليم، والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى طوكيو عام 2016.

واستعرض سفير مصر لدى طوكيو، مختلف أبعاد برنامج الشراكة في مجال التعليم، والذي يعتبر نقطة مضيئة في مسيرة التعاون بين مصر واليابان، ونموذج يحتذى به في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يؤكد أهمية التعليم في إطار الرؤية المصرية لتمكين الشباب، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلًا عن تعزيز قيم السلام والاستقرار والتنمية والازدهار، وتثمين أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق نهضة الأمم.