بحث هاني صلاح، سفير مصر في كابول، مع القائم بأعمال رئيس الغرفة الأفغانية للتجارة والصناعة، خان جان ألوكوزاي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، سبل دفع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يعكس العلاقات السياسية الممتازة بينهما.

وصرح صلاح، اليوم، بأنه بحث مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الأفغانية إمكانية زيادة الصادرات المصرية إلى أفغانستان خاصة الخضروات والفاكهة، وإمكانية إقامة معرض للمنتجات الأفغانية في مصر.

كما طرح الجانب الأفغاني، خلال اللقاء، على السفير المصري إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة الأفغانية، واتحاد الغرف التجارية المصرية، معربين عن تطلعهم لزيارة مصر في ختام العام الجاري، لاستكمال المباحثات مع نظرائهم المصريين.