قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن محافظ أسوان أعلن عن احتفالية كبيرة ستقام في سبتمبر المقبل من أجل إغلاق ملف صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يُسبق تعويضهم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على قناة "الحياة"، مع الإعلاميين لبنى عسل وخالد أبو بكر.

وكشف "سعد" عن عدد المواطنين الذين لم يتلقوا أي تعويض بعد إنشاء السد العالي، رغم أن مطالبهم كانت محل دراسة من الحكومات المتعاقبة، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لهم، وسيتم تعويضهم، مؤكدًا أن تحركات الحكومة لحل أزمة أهالي النوبة جاءت بناء على توجيهات مؤسسة الرئاسة، وعلى رأسها الرئيس السيسي.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة وفحص الأوراق التي انتهت إلى أحقية 11700 شخص للتعويضات إما بالأرض أو السكن أو ماديا، كما أن الحكومة راجعت كل العقود والأوراق الخاصة بأهالي النوبة من المتضررين، ونحن على أعتاب حصولهم هذه التعويضات.