قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، إن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبًا اتخذوا موقفًا للبدء في حركة سياسية؛ لمواجهة الديكتاتور الإخواني رجب أردوغان.

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لابد من مواجهة أردوغان و"هيومن رايتس ووتش" وقطر وغيرهم، و"هنتحرك وهنبقى جهاز إرسال حقيقي داخلي وخارجي وندافع عن بلادنا ولن نقبل بهذا التطاول على مصر".

وأوضح: "أردوغان أثبت إنه رئيس إخواني وليس رئيس لجمهورية تركيا، وبنقوله إننا بنرفض أي حاجة فيها تطاول على مصر".

واستطرد: "أرجو إن الإعلام المصري يهاجم هؤلاء بكثافة، عندنا حالة استياء كبير جدا ولازم صوتنا يطلع ولازم نتكاتف سويا ونضع أنفسنا في إطار المدافع الحقيقي عن البلد".