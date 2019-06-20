يعد برج الأسد أحد الأبراج النارية، ويعد اللون الأصفر واللون البرتقالي أكثر الألوان المفضلة لمواليد البرج.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسؤوليات وعليك أن تدرس الأمور المهنية والقانونية بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة، انتبه.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.