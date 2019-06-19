كيف ردت الحكومة على شائعات الثانوية العامة وعمال الغزل والنسيج؟

رد مجلس الوزراء على العديد من الشائعات التي تستهدف إثارة الرأي العام منها التعاقدات الخاصة بالشركات في العاصمة الإدارية وإجبار العاملين بشركات الغزل والنسيج على المعاش المبكر، ورفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا، رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيها، تطوير المتحف المصري بالتحرير بقرض تتحمله ميزانية الدولة، إضافة سنة رابعة لمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى عدد من الشائعات الأخرى.

وبسبب الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي لجأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى تحديد آليات جديدة في توصيل المعلومات الصحيحة للمواطنين بمختلف الطرق سواء وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية ووسائل الإعلام المختلفة.

ويرصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات ويحللها ويجمع المعلومات الصحيحة من الجهة المعنية وتحديد نسبة تأثير الشائعات ثم الرد عليها ونشر تقرير موسع عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومن ناحيتها، نفت شركة العاصمة الإدارية ما تردد من أنباء حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، تقوم بالتحايل على المواطنين فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، من عدد من المغرضين سياسيًا، حول تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، مُشددين على أن الشركة حريصة تماما على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى فقد الثقة في الحكومة والنيل من نجاح المشروعات القومية الجديدة.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أنها لم تجبر أي عامل في شركات الغزل والنسيج للخروج على المعاش المبكر في إطار خطة تطوير القطاع والتي ستتكلف نحو 21 مليار جنيه، وأكدت الوزارة أن المعاش المبكر نظام اختياري وأنها حريصة كل الحرص على العمال وحقوقهم وما يمتلكونه من خبرات، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب عاملي شركات الغزل والنسيج.