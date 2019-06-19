قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب أصدر بيانا، رفض فيه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد مصر.

وأضاف الغباشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "أردوغان لا يحترم السيادة المصرية، ويتدخل في الشؤون المصرية، والرئيس المعزول محمد مرسي مات أمام الكاميرات، ولا يوجد مجال للمزايدة".

وتابع مساعد رئيس حزب حماة الوطن: "أردوغان ما زال يحلم بالخلافة العثمانية، وهو أكثر المتعاونين مع إسرائيل بعد أمريكا"، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين في تركيا تخطى 168 ألف معتقل، فضلا عن قمع الصحافة والمعارضة.