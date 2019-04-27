"حماة الوطن" ينظم ندوة عن "تعميق فكر العمل الحر" للشباب في الغردقة

نظم حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، مساء اليوم، ندوة تثقيفية للشباب بمدينة الغردقة، لمناقشة مبادرة "حياة كريمة"، والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتمكين فكر العمل الحر لدى الشباب لتمكينهم.

وأكد تيتو الخطيب، أمين الحزب بالمحافظة، أن الندوة تهدف لدعم فكر العمل الحز لدي الشباب وتنشيط عقولهم، وذلك لبدء مشروعات صغيرة بأيدي الشباب، مشيراً الي أن الشباب هم وقود المستقبل.

وأضاف أن على الشباب الاصرار والصبر والتحمل والثقة والاعتماد على النفس والرغبة في تحقيق الذات من خلال المشروعات الصغيرة، التي تمولها الدولة بشروط مسيرة.

وأوضح أن هناك العديد من مجالات المشروعات الصغيرة التي لابد للشباب أن يعمل بها منها مشروعات صناعية وحرفية ويدوية ومشروعات ثروة سمكية ومشروعات سياحية وترفيهية.

حضر الندوة عدد كبير من شباب وفتيات مدينتي الغردقة، وسفاجا، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة.