"المصريين الأحرار": نجهز ملفا بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى مرحلة "الهذيان".

وأضاف "خليل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "وصف أردوغان للعنف الإخواني بالنضال الوطني، دليل على دعمه الإرهاب في المنطقة العربية بأكملها"، مشيرا إلى أن المصريين الأحرار دشن حملة "دافع عن بلدك" لمقاطعة المنتجات والسياحة التركية.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: "مصر لا تتطاول على أحد، وفقا للدبلوماسية التي ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأردوغان ما زال يعيش وهم الإمبراطورية العثمانية"، مشيرا إلى أن الحزب يعد ملفا كاملا عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل تركيا.

واستنكر تقارير منظمتي هيومان راتيس والعفو الدولية ضد مصر، مؤكدا أنهما ممولتان من قبل تركيا، قائلا: "أردوغان يمارس الديكتاتورية، ويعتقد أن الآخرين مثله".