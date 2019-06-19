عثرت الأجهزة الأمنية بالغربية على جثة فلاح متفحمة داخل حديقة موالح، بقرية برما التابعة لمركز طنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا بالعثور على جثة فلاح، في حالة تفحم، داخل حديقة موالح بقرية برما، التابعة لمركز طنطا.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، أن وراء الواقعة شقيقين تعديا على المجني عليه، ووثقاه وأضرما النيران فيه عقب ضبطه مع شقيقتهما فوق سطح المنزل.

وفي مدينة كفر الزيات قتل "م. ق."، شقيقته "ع. ق." 30 عاما، مطلقة، بعد التعدي عليها بـ3 طعنات متفرقة في الجسد، وأصاب "م. ع."، 23 عاما، بجروح متفرقة، حيث تبين للمتهم أن هناك علاقة غير شرعية بين شقيقته والمصاب.

تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.